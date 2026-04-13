Жители Хакасии проголосовали за памятник Сталину. Власти заявили о широкой народной поддержке, хотя в опросе участвовало менее 3% населения

Жители Хакасии поддержали установку памятника Иосифу Сталину в парке Победы в Абакане, отчитался глава республики Валентин Коновалов. Как утверждают власти, за идею выступили 78,5% проголосовавших.
«Друзья, спасибо вам за то, что пришли в места для голосования и выразили свое мнение. В своей работе и принятии решений правительство Хакасии всегда опирается на глас народа, на мнение большинства», — написал руководитель региона.
В голосовании, которое организовала региональная общественная палата, участвовали 13,5 тысячи человек, из которых только 25% — жители самого Абакана, говорится в протоколе. Всего свой голос за или против установки мемориала отдали менее 3% населения Хакасии.
Как рассказывает агентство «Хакасия», проголосовать можно было только в республиканских учреждениях в рабочие дни до 17:00. Организаторы также разрешили участвовать в голосовании одному человеку несколько раз — по одному на каждом открытом участке. Например, в Абакане таких было 8, в том числе в соцфонде и на республиканском сельхозрынке.
«Ясно-понятно, что противники установки памятника Сталину в Абакане вряд ли станут проявлять такую повышенную гиперактивность, в отличие от мобилизованных однопартийцев, ведомых самим губернатором. В современной России напрочь отбита культура ходить на выборы только для того, чтобы проголосовать против чего-то. Фактически для КПРФ в Хакасии это голосование станет не просто генеральной репетицией предстоящих выборов в Государственную думу РФ с точки зрения использования своего полевого и административного ресурса, но и мощной идеологической акцией, результаты которой позже не раз будут использоваться ими в своих политических целях», — пишет ИА «Хакасия».
Установить памятник предложила общественная организация «Дети войны». Идею поддержал глава республики, член КПРФ. За последние месяцы по инициативе или при поддержке партии мемориалы Сталину открыли в несколько регионах. Прошлой осенью КПРФ отчиталась об установке как минимум 13 таких объектов.