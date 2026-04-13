Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

361

 

 

 

 

 

Новости

Жители Хакасии проголосовали за памятник Сталину. Власти заявили о широкой народной поддержке, хотя в опросе участвовало менее 3% населения

The Insider
Иллюстрация к материалу

Жители Хакасии поддержали установку памятника Иосифу Сталину в парке Победы в Абакане, отчитался глава республики Валентин Коновалов. Как утверждают власти, за идею выступили 78,5% проголосовавших.

«Друзья, спасибо вам за то, что пришли в места для голосования и выразили свое мнение. В своей работе и принятии решений правительство Хакасии всегда опирается на глас народа, на мнение большинства», — написал руководитель региона.

В голосовании, которое организовала региональная общественная палата, участвовали 13,5 тысячи человек, из которых только 25% — жители самого Абакана, говорится в протоколе. Всего свой голос за или против установки мемориала отдали менее 3% населения Хакасии.

Фото: Общественная палата Республики Хакасия

Как рассказывает агентство «Хакасия», проголосовать можно было только в республиканских учреждениях в рабочие дни до 17:00. Организаторы также разрешили участвовать в голосовании одному человеку несколько раз — по одному на каждом открытом участке. Например, в Абакане таких было 8, в том числе в соцфонде и на республиканском сельхозрынке.

«Ясно-понятно, что противники установки памятника Сталину в Абакане вряд ли станут проявлять такую повышенную гиперактивность, в отличие от мобилизованных однопартийцев, ведомых самим губернатором. В современной России напрочь отбита культура ходить на выборы только для того, чтобы проголосовать против чего-то. Фактически для КПРФ в Хакасии это голосование станет не просто генеральной репетицией предстоящих выборов в Государственную думу РФ с точки зрения использования своего полевого и административного ресурса, но и мощной идеологической акцией, результаты которой позже не раз будут использоваться ими в своих политических целях», — пишет ИА «Хакасия».

Фото: Общественная палата Республики Хакасия

Установить памятник предложила общественная организация «Дети войны». Идею поддержал глава республики, член КПРФ. За последние месяцы по инициативе или при поддержке партии мемориалы Сталину открыли в несколько регионах. Прошлой осенью КПРФ отчиталась об установке как минимум 13 таких объектов.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте