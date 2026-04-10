Журналист «Новой газеты» Олег Ролдугин арестован по решению суда до 10 мая по делу о незаконном использовании и передаче персональных данных

Тверской районный суд Москвы арестовал до 10 мая исполнительного редактора «Новой газеты», сооснователя закрытого в 2024 году издания «Собеседник» Олега Ролдугина, сообщает «Медиазона». Ему вменяют незаконное использование и передачу персональных данных, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 272.1 УК).

Ролдугина задержали накануне, 9 апреля, после обыска сначала в его квартире, а затем в редакции «Новой газеты», длившегося 13 часов. Силовики вывезли технику и документы, все присутствовавшие в редакции сотрудники были допрошены и дали подписки о неразглашении. Адвокатов к журналисту не допускали вплоть до вечера. МВД объяснило обыски расследованием дела о поиске персональных данных граждан на «частных ресурсах хранения» и последующем использовании этих сведений в публикациях «негативного содержания».

На заседании следователь попросил суд взять Ролдугина под стражу, сославшись на обнаруженные при обыске «предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности», а также на риск побега за границу. Прокурор поддержал ходатайство. Сам журналист вину не признал и заявил, что у него имеются «предположения» о том, какое именно расследование ему инкриминируют, однако выразил «большие сомнения», что речь идет о тексте про племянника Кадырова. Защитница Марина Андреева настаивала на более мягкой мере пресечения, указав, что в деле нет «никакой объективной фактуры». В итоге судья Александра Лашина отправила Ролдугина в СИЗО.

На допросе в статусе свидетеля журналист рассказал, что вел Telegram-канал с эксклюзивной информацией, которую, по его же словам, «нельзя было использовать в журналистской деятельности». У него изъяли ноутбук, компьютер, жесткие диски, редакционное удостоверение. Силовики также просмотрели переписку в Telegram, включая переписку с ботами. Уголовное дело, фигурантом которого стал Ролдугин, было возбуждено 10 марта против неустановленных лиц.

Ролдугин известен серией антикоррупционных расследований. В «Собеседнике», где он возглавлял редакцию, он писал о поместье Дмитрия Патрушева в заповеднике Серебряный Бор, о сочинском особняке Виктора Януковича и о подземных бункерах Путина. В «Новой газете» он расследовал деятельность «фондов поддержки СВО», собирающих миллионные пожертвования без прозрачной отчетности, а также опубликовал расследование о том, как бывший помощник племянника Рамзана Кадырова Руслан Алисултанов приобрел в Москве элитный пентхаус площадью более 1000 м² с видом на Кремль, 200-метровую квартиру у парка «Событие» и российские активы ушедшей из страны компании Danone.