В Муйском районе Бурятии в марте не смогли набрать ни одного нового контрактника. Глава района запугивает бизнес, требуя найти людей

Глава Муйского района Бурятии Владимир Дашиев, возглавляющий одновременно районный оперштаб по доукомплектованию войск, в конце марта провел совещание, на котором открыто требовал от предпринимателей или найти новых контрактников из числа собственных сотрудников, или воспользоваться услугами вербовщиков. Запись заседания еще 1 апреля опубликовал Telegram-канал «Глубже Байкала», позднее на него обратило внимание издание «7x7».

На этом заседании Дашиев заявил, что план по набору контрактников на март, направленный в регион, — 8 человек, однако ни одного нового солдата в муниципалитете найти на удалось. Расстроенный этим Дашиев предложил одному из предпринимателей, присутствовавших на заседании, отправиться на войну самому, а второго в ответ на вопрос о правовых основаниях такого механизма пополнения армии начал пугать будущей мобилизацией и военным положением. Еще одному предпринимателю, владельцу фактически не работающей компании, где из сотрудников остался один сторож, Дашиев сказал, что «его проблемы никого не волнуют» и потребовал или «банкротиться быстрее», или предоставить двух человек для армии.

Как рассказывают местные предприниматели, еженедельными совещаниями, в которых обязаны принимать участие как владельцы коммерческих предприятий, так и руководители госструктур, дело не ограничивается:

«У тех, кто пропускает [заседания] штаба, требуют объяснительные. Говорят, что создадут нам проблемы — налоговая, прокуратура, — [будут] штрафы. Людям уже приходили сообщения с угрозами физической расправы. Мужчинам намекают, что их отправят на СВО», — рассказала одна из них Telegram-каналу «Сибирский Экспресс».

Одновременно власти Бурятии через официальные сообщества в соцсетях и подконтрольные СМИ рекламируют бизнес-форум «Сделано в Бурятии», который пройдет 16 апреля в Улан-Удэ. Там гостям обещают пленарную сессию «Бурятия — территория возможностей» с участием главы республики Алексея Цыденова, мастер-класс по «мышлению для побед в бизнесе и жизни» от боксера Кости Цзю и работу центра переговоров, где поставщики различных товаров могут договориться о продаже своей продукции через торговые сети Бурятии и Монголии.

Война с Украиной в анонсах мероприятия если и упоминается, то очень косвенно — среди названий заявленных мероприятий фигурируют, например, «Уроки для бизнеса в эпоху молниеносных изменений». В то же время власти открыто перекладывают на предпринимателей задачу по набору новых контрактников для Минобороны.

В конце марта на портале правовой информации было опубликовано постановление губернатора Рязанской области Павла Малкова, согласно которому все организации региона — как государственные, так и частные — получили полугодовое задание по подбору будущих контрактников для Вооруженных сил. Подобная схема используется не только в Рязанской области, но ранее она не находила отражения в публичных документах.