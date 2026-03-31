Губернатор Рязанской области обязал государственные и частные предприятия искать контрактников для армии

Губернатор Рязанской области Павел Малков обязал местные предприятия искать кандидатов для службы в армии по контракту, заметила Conflict Intelligence Team. Постановлением от 20 марта все организации региона, как государственные, так и частные, получили полугодовое задание по подбору будущих контрактников для Вооруженных сил.

Квоты привязаны к размеру штата. Компании с численностью от 150 до 300 работников обязаны до 20 сентября найти двух желающих подписать контракт с Минобороны, от 300 до 500 — трех, а организации более чем с 500 сотрудниками — пятерых. При этом в постановлении ничего не сказано о последствиях для тех, кто задание не выполнит.

Власти Рязанской области ссылаются на указы Владимира Путина № 756 и № 757 от 19 октября 2022 года. Эти указы были подписаны на фоне «частичной мобилизации» и, в частности, наделяют глав субъектов РФ полномочиями по набору личного состава для нужд армии.

Региональные чиновники не в первый раз перекладывают задачу по рекрутингу контрактников на гражданские структуры, но до сих пор это было в меньшем масштабе. Ранее «Радио Свобода» описывало случаи, когда руководство бюджетных учреждений в нескольких регионах принуждало подчиненных участвовать в вербовке, угрожая увольнением и лишением премий. В октябре 2025 года та же Рязанская область ввела денежные вознаграждения за каждого привлеченного на службу.

Параллельно в России разворачивается кампания по вербовке студентов. Как писал The Insider, квоты на набор контрактников среди учащихся установлены в десятках вузов и колледжей. Например, от Дальневосточного федерального университета требовали 32 человека, а от Новосибирского педуниверситета — 109 студентов до апреля 2026 года.