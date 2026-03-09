Студентов российских медицинских колледжей агитируют заключать контракты с Минобороны

В российских медицинских колледжах начали активно агитировать студентов и выпускников заключать контракты с Минобороны. Встречи с учащимися проводят инструкторы пунктов отбора на контрактную службу. Telegram-канал «Медсестра» обратил внимание на анонсы агитационных мероприятий на сайтах колледжей.

По данным Telegram-канала, мероприятия проходят в рамках «гражданско-патриотического воспитания студентов». В Ангарском медицинском колледже встречу провели под лозунгом «Военная служба по контракту учебе не помеха».

На некоторых встречах студентам предлагали службу не только по медицинским специальностям. Так, в Тюменском медицинском колледже и Медицинском колледже имени Бехтерева проводились беседы о службе в войсках беспилотных систем.



Представители Минобороны сообщают учащимся об условиях контракта, включая предоставление служебного жилья либо компенсацию за аренду, а также о мерах социальной защиты для контрактников.



«Медсестра» уточняет, что активная агитация в медицинских колледжах началась в феврале 2026 года и продолжается до сих пор.



С конца 2025 года в российских университетах и колледжах запущена масштабная кампания вербовки студентов на войну. Им обещают год службы вдали от фронта, высокие выплаты, академический отпуск, закрытие долгов и даже перевод на бюджет, но на практике речь идет о бессрочной контрактной службе с риском отправки в пехоту. По данным правозащитников и независимых СМИ, агитация охватила десятки учебных заведений по всей России.

