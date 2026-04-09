КСИР потребовал от судов, проходящих через Ормузский пролив, координации с властями Ирана, так как он заминирован

Введение обходных маршрутов последовало за объявлением двухнедельного перемирия между США и Ираном, которое Дональд Трамп анонсировал в ночь на 8 апреля. Одним из условий договоренностей стало открытие Ормузского пролива для международного судоходства, что подтвердил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее сообщалось, что Иран приступил к минированию пролива вскоре после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. По оценкам источников CNN в американской разведке, за первые дни минирования было выставлено несколько десятков мин.

Как отметил в разговоре с The Insider военный эксперт Давид Шарп, Иран точно не заминировал весь пролив, хотя бы потому, что ему нужно, чтобы свои суда выходили:

«Но формулировка “возможное присутствие мин„ — это, скорее всего, троллинг. Ведь если они заложили мины, то знают об этом точно. Прямо не признаются — думайте что хотите. И раз они предписывают двигаться по объездным маршрутам, подразумевается, что мины реально есть».

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. С конца февраля судоходство там фактически остановилось: если до войны пролив ежесуточно пересекали более 70 судов, то в начале марта этот показатель упал до единиц. До перемирия Иран уже разрешил проход через пролив судам с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости, а также танкерам и контейнеровозам из стран, которые Тегеран считает «невраждебными», — Китая, России, Индии, Ирака и Пакистана.