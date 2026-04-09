Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

232

 

 

 

 

 

Новости

КСИР потребовал от судов, проходящих через Ормузский пролив, координации с властями Ирана, так как он заминирован

The Insider
Фото: Romanian Navy

Фото: Romanian Navy

Организация портов и морского судоходства Ирана совместно с ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила об обязательных альтернативных маршрутах для всех судов, намеревающихся пройти через Ормузский пролив. Причиной введения новых правил названо «возможное» присутствие противокорабельных мин в главном судоходном коридоре пролива.

Суда, следующие из Оманского моря в Персидский залив, обязаны теперь двигаться на север в направлении острова Ларак и затем продолжать путь в залив. Обратный маршрут указан из Персидского залива, через южную оконечность того же острова — в сторону Оманского моря. Оба пути требуют «предварительной координации» с военно-морскими силами КСИР. Отмечается, что предписание действует до особого уведомления.

Маршрут прохода через Ормузский пролив, опубликованный КСИР

Маршрут прохода через Ормузский пролив, опубликованный КСИР

Введение обходных маршрутов последовало за объявлением двухнедельного перемирия между США и Ираном, которое Дональд Трамп анонсировал в ночь на 8 апреля. Одним из условий договоренностей стало открытие Ормузского пролива для международного судоходства, что подтвердил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее сообщалось, что Иран приступил к минированию пролива вскоре после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. По оценкам источников CNN в американской разведке, за первые дни минирования было выставлено несколько десятков мин.

Как отметил в разговоре с The Insider военный эксперт Давид Шарп, Иран точно не заминировал весь пролив, хотя бы потому, что ему нужно, чтобы свои суда выходили:

«Но формулировка “возможное присутствие мин„ — это, скорее всего, троллинг. Ведь если они заложили мины, то знают об этом точно. Прямо не признаются — думайте что хотите. И раз они предписывают двигаться по объездным маршрутам, подразумевается, что мины реально есть».

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. С конца февраля судоходство там фактически остановилось: если до войны пролив ежесуточно пересекали более 70 судов, то в начале марта этот показатель упал до единиц. До перемирия Иран уже разрешил проход через пролив судам с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости, а также танкерам и контейнеровозам из стран, которые Тегеран считает «невраждебными», — Китая, России, Индии, Ирака и Пакистана.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте