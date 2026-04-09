США возобновят обстрелы Ирана, если тот не будет соблюдать реальное соглашение — Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон возобновит обстрелы Ирана, если тот не будет соблюдать «реальное соглашение». Накануне спикер иранского парламента обвинил Штаты в нарушении трех из десяти пунктов плана Тегерана, положенного в основу перемирия, а сам Иран снова закрыл Ормузский пролив.

«Все американские корабли, самолеты и военнослужащие, а также дополнительное вооружение, боеприпасы и всё, что необходимо для смертоносного преследования и уничтожения уже значительно ослабленного противника, будут оставаться на территории Ирана и вокруг него до тех пор, пока не будет полностью выполнено достигнутое РЕАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда „начнется стрельба“, более масштабная, масштабная и мощная, чем когда-либо прежде», — написал американский лидер.

В частности, Трамп отметил два пункта договоренностей: открытие Ормузского пролива и отказ Тегерана от ядерного оружия.

Накануне, 8 апреля, Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Трамп тогда заявил, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое в Вашингтоне считают «реальной основой для переговоров». Президент рассчитывает, что двухнедельное прекращение огня позволит заключить окончательное соглашение.

Иранские госагентства публиковали следующий план:

• отказ от новой агрессии против Ирана;

• Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом;

• Иран может продолжать обогащение урана;

• снятие всех первичных санкций;

• снятие всех вторичных санкций;

• прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;

• прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

• выплата компенсации Ирану;

• вывод войск США из региона;

• прекращение войны на всех фронтах, в том числе против «Хезболлы» в Ливане.

Трамп утверждал, что двухнедельное прекращение огня было достигнуто в обмен на открытие Ормузского пролива. Проход гражданских судов по нему после этого действительно возобновился, но ненадолго: уже ближе к вечеру Иран снова приостановил проход танкеров через него. Через Ормузский пролив к тому моменту успела пройти лишь пара танкеров.

Поводом для этого стали новые удары Израиля по силам «Хезболлы» в Ливане. Иранские агентства также сообщили, что Тегеран готов выйти из перемирия, если Израиль не прекратит операции против группировки. Израильская сторона, однако, настаивала, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном не включало в себя Ливан. Позже это также подтвердил госсекретарь США Марко Рубио. Убеждение, что Ливан включен в перемирие, он назвал «результатом недопонимания».