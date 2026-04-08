Зуб, который 160 лет считали барсучьим, оказался редчайшим украшением каменного века

Подвеска из зуба серого тюленя, обнаруженная еще в 1867 году при раскопках в пещере Кентс-Каверн на юго-западе Англии, стала первым в истории науки подробно изученным украшением такого рода эпохи позднего палеолита. Исследование было опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews. Специалисты Лондонского университетского колледжа и Музея естественной истории впервые установили точный биологический вид животного, которому принадлежал зуб, восстановили технологию изготовления подвески и выяснили, как именно ее носили.

До сих пор артефакт неверно определяли то как зуб барсука, то как резец волка — именно поэтому он десятилетиями оставался в тени и практически не упоминался в научной литературе. Новый анализ с использованием компьютерной томографии и 3D-сканирования показал, что на самом деле это предкоренной зуб взрослого самца серого тюленя. Зубные кольца нарастания эмали, хорошо различимые на срезе, позволили установить возраст животного — около 12 лет на момент гибели.

Чтобы превратить зуб в украшение, древний мастер провел значительную работу: стесал корень с двух сторон, придав ему клиновидную форму, затем просверлил отверстие ручным кремневым инструментом. На стенках отверстия сохранились характерные царапины веерообразным узором — след возвратно-поступательного движения сверла. Со временем изначально круглое отверстие вытянулось в овал: его стерла нить, на которой подвеска висела долгое время. Корень был отполирован до блеска по всей поверхности в результате многолетнего ношения и постоянного контакта с кожей или одеждой владельца.

В эпоху мадленской культуры (примерно 17 000–14 000 лет назад) люди активно использовали кости и зубы морских животных — тюленей и китов — для изготовления орудий и украшений, перенося их на сотни километров вглубь континента. Помимо пещеры Кентс-Каверн, перфорированные зубы тюленей известны лишь на трех палеолитических стоянках — в испанской Лас-Кальдас и французских Истюриц и Ла-Марш. Все они датируются средним мадленом и находились в 40–250 км от тогдашней береговой линии.

Как тюлений зуб попал в британскую пещеру — отдельный вопрос. Во время ледникового максимума уровень океана был значительно ниже нынешнего и ближайшее побережье располагалось как минимум в 125 км к юго-западу от Кентс-Каверн. Ученые рассматривают три версии: люди сами ходили к морю во время сезонных миграций, украшение переходило из рук в руки по обменным сетям между группами либо тюлени заходили в реки вслед за нерестящимся лососем. Большинство исследователей склоняются к первым двум объяснениям — свидетельства дальних путешествий мадленских людей хорошо задокументированы в других находках: привозном кремне, янтаре и раковинах с далеких побережий.

Авторы работы подчеркивают, что подвеска явно была ценной вещью — ее берегли, долго носили и, судя по всему, не просто потеряли, а намеренно оставили или захоронили. В будущем ученые рассчитывают провести изотопный анализ артефакта, который позволит точнее определить, из какого региона был этот тюлень — с атлантического побережья или, возможно, из замкнутого пресноводного водоема, существовавшего в тот период на территории нынешнего Северного моря.