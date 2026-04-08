Силовики сорвали фестиваль самоорганизаций в Тюмени «В будущее возьмут всех»

The Insider
Фото: КЦ «Золото+Болото», предназначавшийся площадкой для проведения мероприятия / соцсети

Российские силовики сорвали фестиваль самоорганизаций в Тюмени «В будущее возьмут всех», который должен был объединить низовые инициативы и локальных активистов. Об этом со ссылкой на участников фестиваля пишет «7х7». 

Незадолго до этого, в прошлую субботу, команда фестиваля объявила об отмене записи подкаста «Это Базис», а затем и вовсе об отмене программы на воскресенье, 5 апреля. Фестиваль был рассчитан на два дня и должен был пройти в выходные 4–5 апреля. 

Представители площадки, на которой должен был пройти фестиваль, — культурного центра «Золото+Болото» — также сообщили, что его программа отменена «в связи с независящими от нас событиями». 

Как пишет «7х7», мероприятие было сорвано из-за визита силовиков. Вооруженные люди в масках вошли в зал, где проходил фестиваль, через час после начала программы первого дня. 

Фестиваль позиционировал себя как мероприятие, которое должно объединить локальные инициативы для нетворкинга. В его программе были кинопоказы, дискуссии на тему урбанистики и работы региональных инициатив. 

«В это сложное и нестабильное время важно солидаризироваться друг с другом и разговаривать о лучшем мире. Мы соберемся, чтобы вместе помечтать о будущем, обсудить наши представления о нем и выяснить, что мы можем сделать, чтобы приблизить его к реальности», — писали организаторы. 

В тот же день, 4 апреля, силовики в Тюмени сорвали панк-концерт из-за предполагаемой связи с фигурантами «Тюменского дела». Причина срыва фестиваля неизвестна. 

