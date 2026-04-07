Россия передает Ирану спутниковые снимки для нанесения ударов по базам США и энергетическим объектам в Израиле — украинская разведка

Россия передала Ирану десятки спутниковых снимков военных объектов и важных локаций на Ближнем Востоке, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американским военным и другим целям, сообщает Reuters со ссылкой на данные украинской разведки. В отчете, с которым ознакомилось агентство, говорится также о сотрудничестве иранских и российских хакеров.

Согласно приведенным данным, в период с 21 по 31 марта российские спутники как минимум 24 раза обследовали территории в 11 странах Ближнего Востока, сделав снимки 46 объектов. Среди них — военные базы, в том числе американские, аэропорты, нефтяные месторождения. В течение нескольких дней после того, как российские спутники изучали объекты, их атаковали иранские баллистические ракеты или беспилотники, утверждают авторы доклада, подчеркивая, что проследили явную закономерность.

Агентство Reuters подчеркивает, что не смогло независимо подтвердить содержание украинской отчета. В то же время источник в западных военных кругах и еще один источник из сферы безопасности региона рассказали агентству, что разведки их стран также сообщают о повышенной активности российских спутников в регионе и подтверждают, что снимки были переданы Ирану.

По данным украинской разведки, российские спутники, в частности, активно изучали военный город имени короля Халида в Саудовской Аравии, предположительно пытаясь обнаружить элементы американской системы ПВО THAAD. Спутники наблюдали за отдельными районами ОАЭ, Кувейта, Иордании, Турции, Израия, Катара, Ирака и Бахрейна, а также американской военно-морской базой Диего-Гарсия на острове в Индийском океане. Кроме того, российские спутники активно следят за Ормузским проливом. Украинская сторона утверждает, что обмен спутниковыми снимками проходит через постоянный канал связи между Россией и Ираном, а также, возможно, при содействии российских шпионов в Тегеране.

Представитель пресс-службы Белого дома Оливия Уэльс на запрос Reuters ответила, что никакая внешняя поддержка, которую Иран получает от какой-либо страны, не влияет на успех военных действий США.

Ранее, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану спутниковые снимки не менее чем 50 энергетических объектов в Израиле. «Они помогают Ирану наносить удары. Речь идет о гражданской инфраструктуре без какого-либо военного назначения», — сказал украинский президент. Он отметил, что иранские атаки по энергетической инфраструктуре напоминают действия Москвы, которая целенаправлено разрушает энергетическую систему Украины: «Весь опыт, который Россия приобрела во время войны против Украины, передается Ирану».

В конце марта в интервью NBC News Зеленский рассказал, что Россия трижды (20, 23 и 25 марта) проводила спутниковую съемку авиабазы имени принца Султана в Саудовской Аравии. 26 марта авиабаза, на которой дислоцированы американские и саудовские военные, была атакована Ираном. В результате несколько американских военнослужащих получили ранения.