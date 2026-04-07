Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

409

 

 

 

 

 

Новости

«Нижнекамскнефтехим» подтвердил гибель 12 человек в результате взрыва

The Insider
Фото: Inkazan

Число погибших в результате взрыва, который произошел 31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, достигло 12 человек. Как сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев, поисковая операция была завершена в ночь на 7 апреля.

Личности всех погибших установлены. Среди них 10 сотрудников «Нижнекамскнефтехима», в том числе одна женщина. Также погибли каменщик из треста «Татспецнефтехимремстрой» и командир отделения 29-й пожарной части, 27-летний Марат Назипов. В результате взрыва пострадали 25 человек. Как пишет Inkazan, пострадавшие госпитализированы в медицинские центры Москвы, Казани и Нижнекамска.

Пятеро погибших уже похоронены. Как сообщала пресс-служба управления МЧС России по Татарстану, на похоронах Назипова его сослуживец прочитал стихи, посвященные погибшему, в которых упоминается причина аварии — утечка газа.

Последний день марта. Утечка. На выезд! 

‎На место примчался расчёт боевой. ‎

В тот миг роковой всё и случилось. 

‎Встретился он с неизбежной судьбой. 

‎Бойцы оказались в облаке газа. ‎

Искра, грянул взрыв, огонь полетел. ‎

Ребят опалил он безжалостно разом. 

‎Выбрались вроде? Марат не сумел…

«Нижнекамскнефтехим» пообещал выплатить семьям погибших по 10 млн рублей, раненые получат в качестве компенсации по 3 млн рублей. Кроме того, предприятие заявило, что компенсирует расходы на лечение. В общей сложности на выплаты планируется потратить 185 млн рублей.

По данным Inkazan, причиной аварии называют взрыв газа, который произошел во время ремонта оборудования в цехе синтетического каучука. Потушить пожар удалось 1 апреля, после чего начался разбор завалов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в холдинг «Сибур». Как говорится на сайте предприятия, оно производит синтетические каучуки и пластики и входит в число крупнейших мировых производителей синтетических каучуков.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте