«Нижнекамскнефтехим» подтвердил гибель 12 человек в результате взрыва

Число погибших в результате взрыва, который произошел 31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, достигло 12 человек. Как сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев, поисковая операция была завершена в ночь на 7 апреля.

Личности всех погибших установлены. Среди них 10 сотрудников «Нижнекамскнефтехима», в том числе одна женщина. Также погибли каменщик из треста «Татспецнефтехимремстрой» и командир отделения 29-й пожарной части, 27-летний Марат Назипов. В результате взрыва пострадали 25 человек. Как пишет Inkazan, пострадавшие госпитализированы в медицинские центры Москвы, Казани и Нижнекамска.

Пятеро погибших уже похоронены. Как сообщала пресс-служба управления МЧС России по Татарстану, на похоронах Назипова его сослуживец прочитал стихи, посвященные погибшему, в которых упоминается причина аварии — утечка газа.

Последний день марта. Утечка. На выезд! ‎На место примчался расчёт боевой. ‎ В тот миг роковой всё и случилось. ‎Встретился он с неизбежной судьбой. ‎Бойцы оказались в облаке газа. ‎ Искра, грянул взрыв, огонь полетел. ‎ Ребят опалил он безжалостно разом. ‎Выбрались вроде? Марат не сумел…

«Нижнекамскнефтехим» пообещал выплатить семьям погибших по 10 млн рублей, раненые получат в качестве компенсации по 3 млн рублей. Кроме того, предприятие заявило, что компенсирует расходы на лечение. В общей сложности на выплаты планируется потратить 185 млн рублей.

По данным Inkazan, причиной аварии называют взрыв газа, который произошел во время ремонта оборудования в цехе синтетического каучука. Потушить пожар удалось 1 апреля, после чего начался разбор завалов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в холдинг «Сибур». Как говорится на сайте предприятия, оно производит синтетические каучуки и пластики и входит в число крупнейших мировых производителей синтетических каучуков.