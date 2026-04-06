До 11 человек увеличилось число погибших при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме»

The Insider
Фото: пожар на предприятии в Нижнекамске / Supernova+

Число погибших в результате взрыва и пожара на предприятии «Сибура» в Нижнекамске (Татарстан) 31 марта увеличилось до 11 человек. Об этом говорится в официальном сообщении компании. 

На территории предприятия завершается поисковая операция. Известно об 11 погибших, еще одного человека ищут. 

После инцидента в больницы в общей сложности обратились около 70 сотрудников. 25 из них потребовалась госпитализация: 

«У всех наблюдается позитивная динамика в выздоровлении. Четверо сотрудников, ранее госпитализированных в Москву, а также двое в Казани уже переведены из реанимации в общую палату, один выписан», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что семьи погибших получат выплаты в размере 10 млн рублей. Госпитализированные — по 3 млн рублей и компенсации на последующую реабилитацию.

Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел 31 марта. Предположительно, возгорание началось в технологическом корпусе предприятия, из-за чего взорвался осушитель. Предварительная причина — сбой в работе оборудования.

