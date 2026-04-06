Новости

Пользователи из России пожаловались на масштабные сбои в работе сервисов: не работают «Госуслуги», банки и некоторые мобильные операторы

Сбои в работе сервисов и приложений фиксирует Downdetector. Вечером понедельника, 6 апреля, пользователи из разных городов России начали жаловаться на неработающие банковские приложения, «Госуслуги» и другие сервисы. 

Жалобы поступают на работу сервисов «Альфа-Банка», Сбербанка, Газпромбанка, «Ростелекома», онлайн-кинотеатров Wink и Okko, «Госуслуг», Steam и Discord, а также ряда других сервисов. Рекордсмен — Discord, почти пять тысяч жалоб за последний час. 

Сервис «Сбой.рф» также пишет о проблемах с доступом у «Триколора», Т2, сервисов VK и «МосЭнергоСбыта».

За последний час больше всего жалоб (порядка 2,2 тысяч) поступило из Москвы. Не работают некоторые приложения также у пользователей из Самарской, Московской и Нижегородской областей и Санкт-Петербурга.

Обновлено 11:00 7 апреля. Как пишет ТАСС, вечером масштабной DDoS-атаке подверглась сеть «Ростелекома». Введенная компанией фильтрация входящего трафика повлияла на доступность ряда сервисов. 

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

