ЮНИСЕФ потребовал от иранских властей прекратить вербовку детей на военную службу

The Insider
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) потребовал от властей Ирана остановить привлечение несовершеннолетних к военным операциям. В организации заявили, что располагают сведениями о мобилизационных кампаниях, в которые вовлекаются дети, в том числе о случаях несения ими службы на контрольно-пропускных пунктах:

«Мы призываем Исламскую Республику Иран прекратить любую вербовку детей. Вербовка и использование детей вооруженными силами или группировками является грубым нарушением прав ребенка».

Обращение последовало за докладом Amnesty International, в котором организация квалифицировала действия иранских властей как военное преступление. Правозащитники зафиксировали, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил кампанию по набору добровольцев от 12 лет для несения службы на блокпостах, патрулирования и логистической поддержки вооруженных сил. Amnesty проанализировала 16 фото и видеозаписей с детьми, вооруженными автоматами Калашникова, а также собрала показания четырех очевидцев из Тегерана, Карджа и Решта.

Организация сообщала, что 29 марта на блокпосту в Тегеране в результате удара израильского дрона погиб 11-летний Алиреза Джафари — по данным правозащитников, он находился там вместе с отцом-военнослужащим из-за нехватки личного состава. По данным Amnesty International, по меньшей мере 216 детей погибли за время войны в ходе американо-израильских ударов.

Вербовка несовершеннолетних в вооруженные силы — давняя практика иранских властей. Как написано в докладе Amnesty International, по признанию самого Тегерана, в годы ирано-иракской войны в 1980-х в армию были направлены более 550 тысяч детей, десятки тысяч из них погибли. По международному гуманитарному праву, призыв детей до 15 лет в вооруженные формирования квалифицируется как военное преступление.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

