Иран вербует подростков с 12 лет для «защиты родины»

Вербовочный плакат ополчения «Басидж», призывающий обращаться за дополнительной информацией в ближайшую мечеть. Фото: Радио «Свобода»

Вербовочный плакат ополчения «Басидж», призывающий обращаться за дополнительной информацией в ближайшую мечеть. Фото: Радио «Свобода»

Корпус стражей исламской революции начал вербовать детей и подростков старше 12 лет в качестве «комбатантов, защищающих родину». Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на телеобращение заместителя директора КСИР по культуре Рахима Надали. 

«Мы запустили программу, которую называем „Для Ирана“, — это программа регистрации комбатантов для защиты родины. Мы установили минимальный возраст в двенадцать лет», —заявил Надали. По его словам, это стало ответом на многочисленные просьбы о помощи солдатам, участвующим в конфликте с США и Израилем.  

Государственные иранские СМИ заявляют, что в обязанности новобранцев войдет патрулирование местности и обход контрольно-пропускных пунктов, «распределение предметов первой необходимости для бойцов и уход за домами, поврежденными в результате вражеских атак». 

Как отмечает Радио «Свобода», Иран и раньше вербовал детей на службу в силах безопасности и даже для участия в боевых действиях — например, во время войны с Ираком в 1980-х годах. В 2022 году, во время подавления протестов под лозунгами «Женщина, жизнь, свобода», в соцсетях распространились фотографии детей, одетых в форму подконтрольного КСИР ополчения «Басидж» и защитное снаряжение. 

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

