Иран вербует подростков с 12 лет для «защиты родины»

Корпус стражей исламской революции начал вербовать детей и подростков старше 12 лет в качестве «комбатантов, защищающих родину». Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на телеобращение заместителя директора КСИР по культуре Рахима Надали.

«Мы запустили программу, которую называем „Для Ирана“, — это программа регистрации комбатантов для защиты родины. Мы установили минимальный возраст в двенадцать лет», —заявил Надали. По его словам, это стало ответом на многочисленные просьбы о помощи солдатам, участвующим в конфликте с США и Израилем.

Государственные иранские СМИ заявляют, что в обязанности новобранцев войдет патрулирование местности и обход контрольно-пропускных пунктов, «распределение предметов первой необходимости для бойцов и уход за домами, поврежденными в результате вражеских атак».

Как отмечает Радио «Свобода», Иран и раньше вербовал детей на службу в силах безопасности и даже для участия в боевых действиях — например, во время войны с Ираком в 1980-х годах. В 2022 году, во время подавления протестов под лозунгами «Женщина, жизнь, свобода», в соцсетях распространились фотографии детей, одетых в форму подконтрольного КСИР ополчения «Басидж» и защитное снаряжение.