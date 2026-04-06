В Свердловской области сократят время продажи алкоголя и запретят его в День знаний, а также во время других праздников

Свердловская область сократит часы розничной продажи алкоголя и введет запрет на торговлю спиртным в ряд праздничных дней. Соответствующий законопроект, подготовленный региональным правительством, депутаты областного заксобрания рассмотрят 21 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Действующее окно для продажи алкоголя — с 8:00 до 23:00 — планируют сузить до 9:00–22:00. Помимо этого, реализацию спиртного предлагается полностью запретить в День защиты детей, День знаний и День трезвости. Ограничения не распространятся на кафе, рестораны и другие заведения общепита с площадью зала свыше 30 кв. м.

Авторы пояснительной записки к законопроекту признают, что бизнес понесет потери. По их оценкам, один магазин будет недополучать от 0,7 млн до 1,4 млн рублей ежегодно, один объект общепита — от 540 тысяч до 860 тысяч рублей. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

В последние годы некоторые регионы активно экспериментируют с запретами на продажу алкоголя. Наиболее жесткий режим действует в Вологодской области, где алкоголь в будни продается лишь два часа — с 12:00 до 14:00. С 1 марта 2026 года в Республике Алтай введен полный запрет на продажу спиртного по воскресеньям и в 14 праздничных дней, а в будни торговля ограничена промежутками с 11:00 до 19:00 в понедельник–четверг и до 14:00 в субботу. В Костромской области с 1 апреля часы продажи сократятся с нынешнего окна 8:00–23:00 до 9:00–22:00 — ровно то же, что предлагает Свердловская область. Демограф, пожелавший остаться анонимным, связывал в интервью The Insider замедление снижения смертности от алкоголя в России с тем, что государство активнее ограничивает слабый алкоголь, но не крепкий.