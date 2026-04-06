Глава разведки КСИР Маджид Хадеми погиб после американо-израильского удара

Глава разведки КСИР Маджид Хадеми погиб, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает Tasnim.

В заявлении КСИР говорится, что генерал-лейтенант Сейед Маджид Хадеми погиб в результате «американо-сионистской террористической атаки» на рассвете 6 апреля. Корпус охарактеризовал его как «авторитетного и образованного» руководителя разведывательного ведомства.

Отмечается, что Хадеми почти пятьдесят лет служил в разведывательных и контрразведывательных структурах корпуса, занимая руководящие должности на различных уровнях. Ранее он возглавлял организацию защиты информации Министерства обороны и ведомство КСИР по «защите информации». Он имел ученые степени в области национальной безопасности и стратегических оборонных наук.

Хадеми был назначен на пост главы разведки КСИР в июне 2025 года, после того как его предшественник Мохаммад Каземи погиб после израильского авиаудара по штаб-квартире организации в Тегеране. Тогда же погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и другие ключевые военные фигуры.