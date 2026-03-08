При ударе по отелю в Бейруте погибли четыре человека. Израиль заявил, что целью были командиры подразделения «Кудс» КСИР

Израиль ранним утром 8 марта нанес удар по отелю Ramada в центре Бейрута. Как передает Reuters, погибли по меньшей мере четыре человека. Это первый израильский удар по центру ливанской столицы с тех пор, как на прошлой неделе возобновились военные действия между Израилем и группировкой «Хезболла».

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что целью атаки были командиры подразделения «Кудс» КСИР, которые «действовали с целью организации террористических атак против государства Израиль и его мирного населения с территории Ливана».

По данным Reuters, в отеле Ramada были размещены люди, бежавшие от боевых действий на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута. На фотографиях, опубликованных AFP, видны разбитые окна и другие повреждения в одном из номеров отеля.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Ливана, еще 10 человек получили ранения в результате удара по району Рауше в Бейруте.

