Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

211

 

 

 

 

 

Новости

Экспорт российского дизеля через Балтику в марте вырос на 22% — обзор ЦЦИ

The Insider
Иллюстрация к материалу

В марте российский экспорт дизельного топлива через балтийские порты прибавил 22% к февральским показателям и 34% — к уровню марта прошлого года, достигнув 1,78 млн тонн. Такие цифры приводит Центр ценовых индексов (ЦЦИ) в обзоре, с которым ознакомился РБК. Основной объем (около 1,16 млн тонн) прошел через Приморск. Усть-Луга отгрузила 400 тысяч тонн, то есть в два раза больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Главной причиной роста эксперты называют кризис в Ормузском проливе, поскольку его блокировка вывела с рынка значительную часть ближневосточного дизеля. Покупатели стали активно расходовать складские запасы: в частности, резервы в порту Фуджейра (ОАЭ) за март сократились на 36%, до 13,3 млн баррелей.

Как пишет РБК, дополнительным стимулом стало временное ослабление американских санкций, после чего импортеры перестали опасаться вторичных ограничений. США временно сняли санкционные ограничения с российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 12 марта, лицензия действует до 11 апреля.

В то же время Украина активно наносит удары по портам, где отгружается российский дизель. Только по Усть-Луге за десять дней было нанесено как минимум пять ударов, а суммарный экспорт нефти из обоих портов упал до минимума с 2022 года.

По оценке управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, затяжное восстановление портовой инфраструктуры грозит сокращением балтийского экспорта дизеля в апреле на 30–50% к марту. Переключиться на черноморские терминалы — Новороссийск или Тамань — быстро не получится, так как железнодорожное плечо превышает 2 тысячи км, издержки кратно возрастают, а пропускная способность РЖД ограничена. Эксперт оценивает максимально достижимый объем переброски в 15–20% от выпавших поставок, остальное будет поглощено внутренним рынком, создавая давление на оптовые цены дизеля внутри страны.

Кроме того, Reuters приводил противоречащие данные о том, что морской экспорт российского дизельного топлива и газойля сократился в марте на 3% по сравнению с февралем — до около 3,06 млн тонн. Причиной стали систематические атаки украинских дронов на ключевые портовые терминалы, следует из данных рыночных источников и LSEG. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте