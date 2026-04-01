Удары дронов сократили морской экспорт российского дизеля на 3% в марте — Reuters

Морской экспорт российского дизельного топлива и газойля сократился в марте на 3% по сравнению с февралем — до около 3,06 млн тонн. Причиной стали систематические атаки украинских дронов на ключевые портовые терминалы, следует из данных рыночных источников и LSEG, как пишет Reuters.

Как отмечается, сильнее всего пострадал балтийский порт Приморск — крупнейший в России узел дизельного экспорта. Поставки сверхнизкосернистого дизеля через него упали на 2,6% — до 1,713 млн тонн. 22 марта Приморск вместе с соседней Усть-Лугой приостановил отгрузку нефти и топлива из-за ударов беспилотников. На следующий день новая атака вызвала пожар в резервуарном парке Приморска. Погрузка возобновилась 26 марта, однако из-за повреждений инфраструктуры это происходило не в полном объеме. Экспорт через южный порт Новороссийск снизился в марте примерно на 16% — сказались штормовая погода и те же атаки дронов.

Негативно повлиял и введенный запрет на заход в российские балтийские порты для танкеров без ледового класса. Трейдеры сообщают, что это дополнительно осложнило погрузку в прошлом месяце.

Основными покупателями российского дизеля и газойля в марте оставались Турция и Бразилия, хотя суда совокупным тоннажем в 0,353 млн тонн еще не объявили свои порты назначения. Еще около 0,62 млн тонн российского дизеля движутся к якорным стоянкам у Порт-Саида в Египте и Лимасола на Кипре. В число крупных импортеров также вошли Марокко, Гана и Сирия. По данным источников, объем перевалки с судна на судно вырос по сравнению с январем на фоне ужесточения западных санкций и сокращения доступного танкерного флота.

Атаки беспилотников на порты Приморска и Усть-Луги повлекли за собой приостановку отгрузки нефти, которую Россия отправляет по Балтийскому морю. По подсчетам Bloomberg, совокупный экспорт из этих двух портов стал самым низким с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.