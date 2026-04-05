Выход из ЕАЭС лишит Армению доступа к рынку и ограничит миграцию рабочей силы — эксперт. Путин требует выбирать между ЕАЭС и ЕС

Армения может выйти из ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если Россия повысит цены на газ. Об этом 4 апреля заявил спикер парламента страны Ален Симонян, подчеркнув, что такое решение станет ответом Еревана на возможные действия Москвы.

Как рассказал в беседе с The Insider политолог, экономист, старший научный сотрудник Института Кавказа (Ереван) Грант Микаелян, в случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет доступ к общему рынку, торговым преференциям и столкнется с ограничениями свободы миграции рабочей силы:

«Формально Армения заморозила членство в ОДКБ. Из России был ответ, что замораживание членства по уставу организации не предусмотрено, но тем не менее статус-кво сохраняется. Правительство отказалось от активного участия в каких-либо мероприятиях, связанных с организацией, и игнорирует их. На данный момент Армения остается списочным членом, но, согласно заявлениям правительства, де-факто вышла из организации. Что касается ЕАЭС, Армения участвует в нем как обычно, изменений в формате участия нет. При этом сама организация в последние годы фактически находится в пассивном состоянии: базовые механизмы работают, но активной интеграционной повестки нет. В случае выхода Армения, скорее всего, потеряет зону свободной торговли СНГ и доступ к евразийскому рынку. Кроме того, будут утрачены торговые и таможенные преференции, доступ к рынку госзаказов, а также ограничены свобода миграции рабочей силы, движение капиталов и другие механизмы экономической интеграции. Когда Армения вступала в Евразийский союз, одним из элементов этой политики были таможенные перечисления — их распределяли между странами, и Ереван получал $100–200 млн в год дополнительного притока средств. Однако в последние годы на фоне того, что Армения стала торговым хабом, ситуация изменилась: теперь она перечисляет больше, чем получает. Это также снижает экономическую отдачу от участия в союзе, хотя сохраняются косвенные эффекты, поскольку экономики остаются взаимосвязанными. Фактически речь идет о достаточно существенном экономическом разъединении. Итоговый эффект будет негативным, однако его масштаб будет зависеть от того, какие ограничения решат ввести контрагенты по союзу. При этом Казахстан, который сейчас поддерживает внешнюю политику правительства Армении, будет иметь однозначно особую позицию от России».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным объяснил заморозку участия страны в ОДКБ тем, что организация, по его словам, не выполнила своих обязательств во время событий в Нагорном Карабахе в 2022 году. Он также подтвердил курс на сближение с ЕС и заявил, что окончательное решение о выборе между европейской интеграцией и ЕАЭС должны принять граждане страны. Путин в свою очередь подчеркнул, что одновременное членство в таможенных союзах ЕС и ЕАЭС «невозможно». Пашинян признал их несовместимость, но отметил, что Ереван будет пытаться совмещать оба направления до момента окончательного выбора.



30 марта правительство Казахстана одобрило проект соглашения с Арменией о сотрудничестве в области военной разведки, сообщал ТАСС со ссылкой на сайт нормативных правовых актов «Адилет». Документ предусматривает обмен разведывательной информацией и оценками, а также данными о региональной военно-политической обстановке и угрозах безопасности. Соглашение также закрепляет обязательство сторон не вести разведывательную деятельность друг против друга.