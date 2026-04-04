Сенегал запретил чиновникам поездки за рубеж на фоне роста цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана — Reuters

Власти Сенегала приостановили все необязательные зарубежные поездки министров и высокопоставленных чиновников на фоне резкого роста мировых цен на нефть, вызванного войной США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр страны Усман Сонко заявил, что Сенегал ожидают «чрезвычайно трудные времена», поскольку рост цен на энергоносители усиливает давление на государственный бюджет. По его словам, стоимость нефти марки Brent достигла примерно $115 за баррель — почти вдвое выше уровня в $62, заложенного в бюджетных прогнозах.

«Ни один министр моего правительства не покинет страну, если только речь не идет о действительно необходимой миссии, связанной с нашей текущей работой»,

— заявил Сонко, выступая на мероприятии в городе Мбур. Он добавил, что уже отменил запланированные поездки в Нигер, Испанию и Францию.

Рост цен связан, в частности, с фактической блокадой Ормузского пролива Ираном, что нарушило поставки нефти и привело к скачку котировок. В ответ правительства по всему миру, в том числе в странах Западной Африки, вводят меры для смягчения последствий — от повышения цен на топливо до субсидий и перехода на удаленную работу.

Сонко также сообщил, что на следующей неделе власти представят дополнительные меры по стабилизации ситуации. Ожидается, что министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны выступит с отдельным обращением, посвященным последствиям нефтяного шока.