В аэропортах Милана, Венеции, Болоньи и Тревизо ограничили заправку самолетов из-за нехватки топлива — EFE

The Insider
Фото: class-tour

Фото: class-tour

Аэропорты Милана, Венеции, Болоньи и Тревизо ввели ограничения на заправку коммерческих рейсов до 9 апреля из-за ограниченной доступности топлива у оператора Air BP Italia. Об этом сообщает EFE.

Ограничения касаются топлива Jet A1 — авиационного керосина, используемого гражданской авиацией. О ситуации стало известно из официальных уведомлений для пилотов (NOTAM), в которых указано, что заправка для авиакомпаний, работающих по контракту с Air BP Italia, будет ограничена.

Для обеспечения работы ключевых служб введен приоритетный порядок: в первую очередь топливо получают санитарные рейсы, государственные перелеты и маршруты продолжительностью более трех часов. Для остальных коммерческих операторов в аэропортах Венеции, Тревизо и Болоньи установлен лимит — не более 2000 литров на самолет.

В уведомлении для аэропорта Венеции Марко Поло пилотам также рекомендовано заранее рассчитывать необходимый объем топлива еще в предыдущем аэропорту вылета.

Компания Air BP Italia — дочерняя структура британской BP — не уточнила причины ограничений. По данным местных СМИ, речь может идти о временных логистических сбоях в цепочке поставок.

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

