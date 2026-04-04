Эвакуированные с АЭС «Бушер» в Иране специалисты «Росатома» не имеют отношения к эксплуатации действующего энергоблока — физик-ядерщик

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

4 апреля «Росатом» объявил об эвакуации российских специалистов с АЭС «Бушер»  — это произошло сразу после того, как Иран сообщил МАГАТЭ о попадании снаряда рядом со станцией и гибели одного сотрудника. Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что 198 человек выехали в сторону ирано-армянской границы.

Это уже не первая эвакуация российских сотрудников с АЭС «Бушер» на фоне военных действий в регионе. В июне 2025 года глава «Росатома» уже сообщал о частичной эвакуации специалистов.

Однако, как отметил в разговоре с The Insider на условиях анонимности физик-ядерщик, российские специалисты не имели отношения к эксплуатации действующего реактора (первого энергоблока), а занимались строительством новых:

«Речь идет в основном о сотрудниках „Росатома“, которые занимались строительством второго и третьего энергоблоков на Бушерской атомной станции. Насколько мне известно, эти люди никак не связаны с обеспечением деятельности работающего первого энергоблока. По международным стандартам, после того как энергоблок построен, его эксплуатацией занимается страна, которая заказала эту постройку. То есть „Росатом“ его построил, а Иран эксплуатирует. Поэтому я не думаю, что какие-либо российские сотрудники должны были обеспечивать работу действующего энергоблока Бушерской атомной станции».

О состоянии первого энергоблока АЭС «Бушер» после последних инцидентов официально не сообщалось. Как отметил эксперт, достоверных данных о том, работает ли реактор или был остановлен, в открытых источниках нет.

