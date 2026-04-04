Иран заявил об ударе рядом с АЭС «Бушер», Россия эвакуирует со станции 198 специалистов

The Insider
Фото: АЭС «Бушер»

Иран уведомил МАГАТЭ о попадании снаряда рядом с территорией атомной электростанции «Бушер» утром 4 апреля. Об этом говорится в сообщении агентства со ссылкой на иранскую сторону. По этим данным, это уже четвертый подобный инцидент за последние недели.

Как сообщили иранские власти МАГАТЭ, в результате произошедшего погиб сотрудник службы физической защиты объекта. Одно из зданий на территории станции было повреждено ударной волной и осколками. При этом повышения уровня радиации зафиксировано не было.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил «глубокую обеспокоенность» произошедшим и подчеркнул, что атомные электростанции и прилегающие к ним районы не должны становиться целью атак. Он отметил, что вспомогательные здания на площадке могут содержать критически важное для безопасности оборудование.

После этого глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о начале эвакуации российских специалистов с АЭС «Бушер». По его словам, 198 человек выехали на автобусах в сторону ирано-армянской границы примерно через 20 минут после произошедшего. Ожидается, что путь через территорию Ирана займет 2,5–3 суток.

Лихачев также заявил, что президент России Владимир Путин получает доклады о ситуации вокруг станции и уделяет особое внимание безопасности российского персонала АЭС «Бушер».

Ранее российские власти уже вывозили сотрудников с АЭС «Бушер» на фоне обострения ситуации в регионе. В июне 2025 года глава «Росатома» сообщал о частичной эвакуации специалистов и предупреждал, что возможный удар по станции может привести к катастрофе, сопоставимой с Чернобылем.

1 апреля 2026 года «Росатом» заявлял о завершении плановой эвакуации более 200 сотрудников и членов их семей. Тогда сообщалось, что меры связаны с обострением обстановки в регионе Персидского залива.

