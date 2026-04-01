«Росатом» вывозит персонал с АЭС «Бушер»

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил о завершении эвакуации российских специалистов с иранской АЭС «Бушер». По его словам, до конца недели станцию должны покинуть более 200 человек — это последняя группа сотрудников и членов их семей.

«Планово завершаем вывоз наших сотрудников. На этой неделе станцию покинут более 200 человек — это последняя группа. Работа выполнена организованно, в полном соответствии с протоколами безопасности», — отметил Лихачёв.

АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране, построенная при участии России. Она расположена на юге страны, недалеко от одноименного города. Эвакуация началась на фоне обострения ситуации в регионе Персидского залива.

16 марта на территорию Бушерской АЭС попал снаряд. По данным властей (Центра общественной дипломатии и Организации по атомной энергии Ирана) удар не привел к материальному, техническому ущербу, никто из людей не пострадал.