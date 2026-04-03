Переселенцы из Курского приграничья в третий раз за две недели вышли на митинг

Переселенцы из Курского приграничья в третий раз за последние две недели вышли на митинг на Красную площадь в Курске. Акция прошла 2 апреля, об этом сообщают Telegram-канал «Курский соловей вьет уютное гнездышко» и издание «Пепел».

Утверждается, что к переселенцам вышел мужчина, который сначала представился сотрудником региональной администрации, а позже заявил, что работает электриком. Он сказал переселенцам, что «плохо всем», а не только тем, кто остался без жилья из-за войны.

Предыдущая акция прошла 29 марта. Переселенцы потребовали диалога с председателем областного правительства Александром Чепиком, однако к ним никто не вышел.

22 марта участники акции простояли на площади около двух часов в ожидании представителей властей, но встречи не произошло. В итоге они записали видеообращение к губернатору Курской области Александру Хинштейну, в котором потребовали, среди прочего, вернуть ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей, которые были прекращены с 1 января 2026 года, несмотря на продолжающийся режим контртеррористической операции. Также они требуют закрепить в законодательстве особый статус людей, пострадавших от боевых действий, подчеркивая, что их нельзя приравнивать к добровольным переселенцам.

Кроме того, участники митинга потребовали прекратить «формальные отписки» и перейти к реальному решению проблем. «Если наши требования не будут выполнены, мы будем вынуждены обращаться в администрацию президента Российской Федерации, Генеральную прокуратуру, международные организации. Мы исчерпали все возможности мирного урегулирования», — говорится в обращении к Хинштейну.

Как ранее сообщал The Insider, перед запланированным митингом 22 марта переселенцев начали вызывать в прокуратуру на «профилактические беседы» и вручать предостережения о недопустимости участия в публичных мероприятиях. Такие вызовы фиксировались, в частности, в Глушковском, Суджанском и Кореневском районах.

На следующий день после митинга 22 марта Александр Хинштейн сообщил, что в коттеджном поселке в Фатежском районе, который строится специально для жителей отселенных районов Курской области, начали устанавливать первые дома. Хинштейн напомнил, что эта программа была запущена около года назад совместно с ДОМ.РФ, когда стало очевидно, что темпы возведения нового жилья в регионе кратно отстают от потребностей. «Эти поселки строятся в различных районах нашего региона и, согласно условиям, минимум 20% жилья застройщик обязан реализовать для жителей приграничья по цене полученного сертификата», — сказал глава региона.

Жители приграничных районов Курской области были вынуждены покинуть свои дома после начала боевых действий в регионе в августе 2024 года — тогда силы обороны Украины пошли в наступление, отражая российскую агрессию. По разным оценкам, речь идет более чем о 100 тысячах человек. Уже более полутора лет они жалуются на проблемы с получением жилищных сертификатов, компенсаций за утраченное имущество, а также на условия проживания во временных пунктах размещения.

По официальным данным региональных властей, сертификаты на жилье получили лишь около 15 тысяч семей, тогда как десятки тысяч человек продолжают жить в ПВР или снимать жилье. Ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей для потерявших жилье были прекращены в январе 2026 года.