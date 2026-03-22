Переселенцы из курского приграничья вышли на митинг с требованием вернуть выплаты и признать их пострадавшими от войны

Кроме того, участники митинга потребовали прекратить «формальные отписки» и перейти к реальному решению проблем. В случае отсутствия реакции они намерены обращаться в администрацию президента, Генпрокуратуру и международные организации.

«Два часа здесь простояли, на нас никто не отреагировал, власти на нас внимания не обращают»,

— отметили собравшиеся.

По сообщениям Telegram-каналов «Пепел. Курск» и «Курский соловей въет уютное гнездышко», полиция контролировала происходящее: одну из участниц заставили удалить видео с телефона, активисту из Глушково «рекомендовали убраться», еще одного мужчину останавливали для проверки документов. Позже его отпустили. По данным «Пепла», задержаний во время акции не было.



На момент публикации губернатор Курской области Александр Хинштейн никак публично не отреагировал на акцию переселенцев.

Акция прошла на фоне давления на активистов накануне. Как ранее сообщал The Insider, перед запланированным митингом переселенцев начали вызывать в прокуратуру на «профилактические беседы» и вручать предостережения о недопустимости участия в публичных мероприятиях. Такие вызовы фиксировались, в частности, в Глушковском, Суджанском и Кореневском районах.

Жители приграничных районов Курской области были вынуждены покинуть свои дома после начала боевых действий в регионе в августе 2024 года — тогда силы обороны Украины пошли в наступление, отражая российскую агрессию. По разным оценкам, речь идет более чем о 100 тысячах человек. Уже более полутора лет они жалуются на проблемы с получением жилищных сертификатов, компенсаций за утраченное имущество, а также на условия проживания во временных пунктах размещения.

По официальным данным региональных властей, сертификаты на жилье получили лишь около 15 тысяч семей, тогда как десятки тысяч человек продолжают жить в ПВР или снимать жилье. Ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей для потерявших жилье были прекращены в январе 2026 года, что и стало одной из главных причин нынешней акции.

