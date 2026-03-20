В Курской области переселенцев начали вызывать в прокуратуру «на профилактические беседы» — они планировали митинг

В Курской области накануне планируемого митинга переселенцев власти начали вызывать местных жителей в прокуратуру. Об этом The Insider сообщил собеседник из Глушковского района на условиях анонимности.

По его словам, в воскресенье переселенцы собирались провести акцию, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: отмене ежемесячных компенсаций, трудностям в выдаче жилищных сертификатов, невозможности получить компенсацию за утраченные автомобили, плохим условиям проживания в ПВР и задержке компенсаций за аренду жилья.

Телеграм-канал «Курский соловей вьет уютное гнездышко» сообщает, что утром 20 марта в прокуратуру вызвали жительницу Глушковского района Татьяну Еременко. Беседа, по данным канала, носила «профилактический» характер: ей вручили предписание о запрете участвовать в публичных мероприятиях. После этого женщине стало плохо, она обратилась за медицинской помощью из-за повышенного давления.

Также пообщаться с силовиками вызвали жителей Суджанского и Кореневского районов.

Собеседник The Insider полагает, что кто-то «слил» властям переписки из районных чатов, в которых переселенцы обсуждают способы привлечения внимания к своим проблемам. Кроме того, по его словам, весной прошлого года чаты начали удалять, но активисты создают новые.

В результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года свои дома были вынуждены покинуть более 100 тысяч человек. Уже более полутора лет они жалуются на проблемы с выдачей сертификатов на покупку нового жилья и с выплатами материальной помощи.

Переселенцы регулярно устраивают митинги на центральной площади Курска, записывают видеообращения к властям и запускают петиции.

Ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей потерявшим жилье жителям Курской области прекратились в январе этого года. По последним данным правительства региона, жилищные сертификаты на общую сумму в 93,2 млрд рублей получили только порядка 15 тысяч семей. По данным МЧС на февраль этого года, в ПРВ остаются более 23 тысяч россиян, включая 5 тысяч детей.