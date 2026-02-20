В Курской области в рамках школьной программы начались уроки по управлению боевыми дронами

В Курской области стартовали занятия по управлению беспилотниками для школьников — регион объявил себя одним из первых в стране, где выполнено соответствующее поручение федерального правительства. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Первые уроки прошли в 23-й школе Курска. На них присутствовали старшеклассники этого учебного заведения, а также ученики Гончаровской школы Суджанского района, которые сейчас занимаются там же. Дети познакомились с видами беспилотных летательных аппаратов, их характеристиками и способами применения, а также узнали, как обнаруживать дроны противника. В ближайшее время аналогичные занятия должны появиться во всех школах региона.

Преподавать будут действующие военнослужащие группировки «Север» — участники войны в Украине. Для проведения уроков подготовлены шесть инструкторов. Хинштейн объяснил выбор именно таких педагогов тем, что они «ежедневно продолжают оттачивать свое мастерство в деле». Занятия включены в программу курса «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

Введение уроков по БПЛА в российских школах происходит на фоне масштабной военизации образования. В январе 2026 года правительство России утвердило перечень средств обучения для кабинетов ОБЗР, куда вошли дроны-конструкторы, программно-аппаратные комплексы для пилотирования и оборудование для аэрогонок — наряду с электронными тирами, приборами ночного видения и радиостанциями. До того, как обучение стало федеральным стандартом, еще в 2023 году, школы нескольких российских регионов закупили «учебные БПЛА» на суммы до 9,4 млн рублей.

Губернатор, в свою очередь, назвал новые уроки «реинкарнацией кружков авиамоделирования» и выразил уверенность, что владение навыками управления беспилотниками даст школьникам конкурентное преимущество в будущем.

