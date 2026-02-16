Более 23 тысяч россиян, включая 5 тысяч детей, остаются в ПВР — глава МЧС Куренков

В пунктах временного размещения в регионах России сейчас находятся более 23 тысяч граждан, эвакуированных из зон боевых действий. В их числе 5 тысяч детей. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на заседании Госдумы, передает ТАСС.

«МЧС России продолжает работу по возмещению расходов регионов на размещение и питание людей, находящихся в ПВР. А это свыше 23 тысяч граждан, из которых около 5 тысяч детей», — сказал он.

В результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года свои дома были вынуждены покинуть более 100 тысяч человек. Уже более полутора лет они жалуются на проблемы с выдачей сертификатов на покупку нового жилья и с выплатами материальной помощи.

Переселенцы регулярно устраивают митинги на центральной площади Курска, записывают видеообращения к властям и запускают петиции.

Ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей потерявшим жилье жителям Курской области прекратились в январе этого года. По последним данным правительства региона, жилищные сертификаты на общую сумму в 93,2 млрд рублей получили только порядка 15 тысяч семей.