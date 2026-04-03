Третьяковская галерея подтвердила передачу Владимирской и Донской икон РПЦ

Иконы «Богоматерь Владимирская» и «Богоматерь Донская» из собрания Третьяковской галереи будут переданы в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ). Информацию, о которой ранее писали СМИ, подтвердили в самом музее.

Передача икон пройдет 4 апреля. Они будут выставлены в Храме Христа Спасителя в Москве. Донскую икону Божией Матери позже отправят в Большой храм Донского ставропигиального мужского монастыря, после того как там завершатся реставрационные работы.

В музее утверждают, что по договору о передаче специалисты галереи получат беспрепятственный доступ к иконам для мониторинга их состояния. Сами иконы будут размещены в специализированных витринах, поддерживающих необходимый климат и исключающих любые риски ухудшения состояния.

Как пишет в своем Telegram-канале искусствовед Ксения Коробейникова, иконы также оценили для страховки. Их общую стоимость определили в ₽59 млрд — то есть около €590 млн, утверждает она. Для сравнения: икону «Троица», пишет Коробейникова, оценивали в €150 млн. РПЦ, по ее словам, «негодует из-за суммы, которую придется заплатить, последующих издержек, связанных с охраной икон, и отсутствия времени для маневра».

О планируемой передаче икон ранее со ссылкой на источники писали газета «Коммерсантъ», РБК и искусствовед Софья Багдасарова. По их утверждению, саму передачу планировали приурочить к Пасхе, которая в этом году приходится на 12 апреля.

Владимирская и Донская иконы находятся в Третьяковской галерее с 1930 года. СМИ писали, что их могут передать РПЦ по той же схеме, что и «Троицу» Андрея Рублева, — в безвозмездное пользование на 49 лет. Передача последней в 2023 году сопровождалась критикой и опасениями за сохранность иконы со стороны специалистов. Летом 2024 года ее выставили в Троице-Сергиевой лавре во временном киоте без климат-контроля, несмотря на заявления официальных структур о соблюдении всех условий хранения.