Владимирскую икону Божией Матери XII века передадут РПЦ 3 апреля — «Коммерсантъ»

The Insider
Владимирская икона Божией Матери. Фото: "Канон"

Владимирская икона Божией Матери. Фото: "Канон"

Владимирскую и Донскую иконы Божией Матери из собрания Государственной Третьяковской галереи планируют передать Русской православной церкви 3 апреля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к галерее. По его данным, сначала иконы будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве.

Речь идет о памятниках исключительной исторической и художественной ценности. Владимирская икона датируется первой третью XII века и считается одной из древнейших сохранившихся икон. Донская икона, созданная в конце XIV — начале XV века и связанная с именем Феофана Грека, также относится к числу наиболее значимых произведений древнерусской иконописи.

Официально планы передачи не подтверждены. В пресс-службе Третьяковской галереи отказались от комментариев, в Минкультуры заявили, что не располагают информацией, а представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе сообщил, что не в курсе таких планов. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский также не стал комментировать ситуацию, подчеркнув, что подобные вопросы требуют «серьезного делового разговора».

О возможной передаче икон ранее писали РБК, «Коммерсантъ» и искусствовед Софья Багдасарова. По их данным, решение считалось фактически принятым, а саму передачу планировали приурочить к Пасхе, которая в этом году приходится на 12 апреля. Предполагалось, что Владимирскую икону разместят в храме Христа Спасителя, а Донскую — в Донском монастыре.

Владимирская и Донская иконы находятся в Третьяковской галерее с 1930 года. По данным источников, их могут передать РПЦ по той же схеме, что и «Троицу» Андрея Рублева — в безвозмездное пользование на 49 лет.

Передача «Троицы» в 2023 году сопровождалась критикой со стороны специалистов. Летом 2024 года икону выставили в Троице-Сергиевой лавре во временном киоте без климат-контроля, несмотря на заявления официальных структур о соблюдении всех условий хранения. Источники Русской службы Би-би-си сообщали, что полноценная защитная витрина на тот момент не была установлена, а верующим позволяли прикладываться к иконе, что вызвало вопросы у экспертов.

