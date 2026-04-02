КСИР объявил об атаке на облачный дата-центр Amazon в Бахрейне и утверждает, что объект «уничтожен»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на облачный дата-центр Amazon в Бахрейне, сообщает ILNA. По данным пресс-службы КСИР, удар был нанесен в рамках третьего этапа 90-й волны операции «Правдивое обещание — 4».

В заявлении Корпуса говорится, что атака стала ответом на действия США и Израиля, которых КСИР обвиняет в проведении адресных ликвидаций иранского руководства. Накануне КСИР предупреждал, что в случае продолжения таких операций под удар попадут американские IT- и ИИ-компании, которые, по его утверждению, обеспечивают слежку и координацию налетов.

КСИР утверждает, что дата-центр «был атакован и разрушен», и ссылается на якобы собственное заявление Amazon о намерении покинуть регион. Amazon официально эту информацию не подтвердил.

В том же заявлении корпус сообщил о ночных ударах по семи военным авиабазам США и Израиля. КСИР предупредил, что в случае продолжения ликвидаций последующие удары по технологическим компаниям будут «значительно более разрушительными», а ответственность возложил лично на президента США.

Это уже не первая атака на инфраструктуру Amazon в регионе. В начале марта иранские удары вывели из строя дата-центры Amazon в ОАЭ — около 60 сервисов AWS перестали работать на Ближнем Востоке после того, как в собственность компании в Дубае попали неустановленные объекты, вызвав пожар. Amazon тогда также не подтвердил связь между инцидентом и иранскими атаками.