С 1 апреля КСИР будет бить по инфраструктуре американских ИИ- и IT-компаний, «участвующих в террористических операциях США»

The Insider
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаками по инфраструктуре 18 крупнейших американских технологических и промышленных компаний на Ближнем Востоке, сообщает ISNA. В его заявлении говорится, что удары начнутся с 20:00 по тегеранскому времени 1 апреля — и далее будут наноситься в ответ на «каждое убийство иранских граждан».

В документе сказано, что главным инструментом наведения на цели при «террористических операциях» США и Израиля против Ирана КСИР считает американские IT- и ИИ-компании. На этом основании их инфраструктура объявляется «законными целями». В список вошли Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JPMorgan, Tesla, GE, Spire Global, G42 и Boeing.

КСИР потребовал от сотрудников этих компаний немедленно покинуть рабочие места. Жителям прилегающих кварталов «во всех странах региона» предписано эвакуироваться в радиусе одного километра. Компаниям, «активно участвующим в террористических операциях», КСИР пообещал симметричный ответный удар за каждое убийство на иранской территории.

Угрозы прозвучали на фоне продолжающейся с 28 февраля совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В начале марта дата-центр Amazon Web Services в ОАЭ загорелся после попадания неустановленных объектов, а аналогичный дата-центр в Бахрейне попал под удары беспилотников. Ранее КСИР обозначил американские и израильские учебные заведения в регионе как законные военные цели.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

