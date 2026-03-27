Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

203

 

 

 

 

 

Новости

КСИР объявил об аресте более 100 «американо-сионистских наемников» с начала войны. Большинство из них обвинили в работе на «враждебные СМИ»

The Insider
Иллюстрация к материалу

С начала войны, которую США и Израиль ведут против Ирана, разведка КСИР арестовала 103 «американо-сионистских наемника», сообщает иранское агентство Tasnim. В частности, 90 человек обвиняются в том, что отправляли «враждебным СМИ» координаты важных объектов и фотографии мест, подвергшихся атакам.

Четверо людей обвиняются в том, что планировали диверсии на электросетях Тегерана. Еще четверо людей, связанных, как утверждается, с иранскими монархистами, намеревалась «дестабилизировать ситуацию на улицах». Группа из пяти человек якобы планировала вооруженные нападения на блокпосты.

Кроме того, Tasnim сообщает, что были приняты некие меры против 16 владельцев оборудования Starlink и 400 человек, заподозренных в торговле инструментами для обхода ограничений при доступе в интернет.

28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, в ходе которой были атакованы военные объекты, нефтегазовая инфраструктура и система электроснабжения. Кроме того, были убиты многие высокопоставленные представители иранского режима, включая верховного правителя Али Хаменеи. Иран в свою очередь наносит удары по Израилю, американским базам в регионе и энергетическим объектам стран Персидского залива.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте