Переводы на сумму более 2,4 млн рублей в год попадут под контроль ФНС — «Ъ»

Неподтвержденные безналичные доходы физлиц на сумму более чем 2,4 млн рублей в год могут стать объектом автоматического контроля со стороны налоговых служб. Такую меру обсуждают в Минфине, пишет «Коммерсантъ».

Действующий сейчас контроль за подобными переводами является выборочным. Он сменится автоматизированным в рамках предложенного правительством расширения информационного обмена между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком.

Автоматический контроль будет осуществляться, если есть подозрения, что физлица занимаются предпринимательской деятельностью без госрегистрации. Основной критерий — превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей в год (это максимальный доход для самозанятого и предельный размер дохода физлица при «нижней» ставке НДФЛ в 13%).

Изменения содержатся во внесенном на этой неделе в Госдуму законопроекте. Он предлагает изменения в Налоговый кодекс. Центробанк будет обязан направлять в ФНС информацию о физлицах, которые не являются ИП, но чьи операции имеют признаки ведения предпринимательской деятельности или систематического получения дохода от других физлиц.

В ФНС пояснили, что под критериями прежде всего подразумевают системность и ритмичность поступления денежных средств, круг контрагентов и суммы переводов. Утверждается, что переводы на личные счета родственников не будут попадать под этот контроль.

Ранее стало известно, что Минфин одобрил законопроект о создании системы регулярного обмена данными между ФНС и Банком России, чтобы выявить «серые» доходы граждан. Ранее в марте служба усилила слежку за доходами россиян на зарубежных счетах в рамках автоматического обмена данными с другими странами — под проверки попадают даже суммы меньше 500 тысяч рублей. Новые нормы вступят в силу через девять месяцев после официального опубликования закона.