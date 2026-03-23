Законопроект Минфина позволит ФНС следить за переводами между россиянами за счёт обмена данными с ЦБ

Минфин одобрил законопроект о создании системы регулярного обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России, пишут «Ведомости». Документ направлен на то, чтобы вывести из «серой зоны» доходы граждан, которые поступают в виде безналичных переводов от других физлиц и формально могут считаться безвозмездными — а значит, не облагаются НДФЛ.

Согласно законопроекту, ФНС будет передавать Центробанку сведения об открытии и закрытии счетов физлиц, о доступе к электронным средствам платежа — картам и электронным кошелькам, — а также данные о категориях доходов. Ключевым идентификатором при этом станет ИНН: его планируется использовать в том числе при упрощённой идентификации клиентов, что позволит связывать сведения о счетах и операциях одного человека из разных систем. В пояснительной записке к документу указывается, что под видом «подарков» нередко скрываются реальные платёжные сделки — оплата услуг или аренды.

Председатель правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов объяснил логику нового механизма:

«Алгоритмы ЦБ, сопоставляя полную карту финансовых активов человека из данных ФНС с потоками его операций, получают возможность точно выявлять любые аномалии: от сокрытия доходов для уклонения от налогов до операций, имеющих признаки отмывания средств».

При согласовании документа ведомства высказали ряд замечаний. Минюст потребовал уточнить термин «категории доходов физических лиц», содержание которого в проекте не раскрыто. Минэкономразвития раскритиковало нормы об обязательном раскрытии банковских реквизитов, указав на риск злоупотреблений. Росфинмониторинг предложил доработать положения об идентификации клиентов, а Банк России — дополнительно прописать составы налоговых правонарушений и включить в сферу действия закона контроль за p2p-переводами.

Ранее в марте служба усилила слежку за доходами россиян на зарубежных счетах в рамках автоматического обмена данными с другими странами — под проверки попадают суммы даже меньше 500 тысяч рублей. Новые нормы вступят в силу через девять месяцев после официального опубликования закона.

