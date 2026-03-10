ФНС начала начислять налог получателям беспроцентных автокредитов: низкую ставку сочли скрытым доходом

Федеральная налоговая служба начала начислять НДФЛ тем, кто в 2024 году купил автомобиль в кредит по минимальной ставке. Кредиты со ставками заметно ниже ключевой посчитали материальной выгодой, облагаемой налогом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию покупатели автомобилей, в их кредитных договорах о налоге ничего не говорилось. Средний размер займа на покупку автомобиля в прошлом году, по данным Национального бюро кредитных историй, составил 1,5 млн рублей.

Федеральный закон N 67-ФЗ, принятый в 2022 году и вносящий изменения в Налоговый кодекс, освободил россиян от уплаты налога на доход в виде материальной выгоды, полученного в 2021–2023 годах. Таким образом, кредитные договоры, заключенные в 2024 году, под этот закон не подпадают.

При этом, как отметил в разговоре с журналистами руководитель практики международной консалтинговой компании STREAM Евгений Тимин, большинства покупателей это коснуться не должно:

«Материальная выгода возникает, только когда кредит предоставлен физлицу взаимозависимым банком или взаимозависимой компанией, например, работодателем. Если заем предоставляется на тот же самый автомобиль на рыночных условиях обычным банком, который никак не связан с покупателем, то в таком случае материальной выгоды не возникает».

Тимин рекомендует в случае вопросов от ФНС оспаривать начисление НДФЛ, указав, что сделка проходила на рыночных условиях.