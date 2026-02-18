Правительство отказало «Самолету» в льготном кредите — «Коммерсантъ»

Правительство не поддержало просьбу группы компаний «Самолёт» о предоставлении льготного кредита. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники, знакомые с обсуждением. По их словам, власти не считают финансовое положение девелопера критическим, поэтому оснований для прямой государственной помощи не увидели. Вместе с тем рассматриваются возможные косвенные меры поддержки — соответствующее решение могут обсудить 20 февраля на совещании в Минфине.

В самой компании заявили, что не располагают информацией о принятом решении. В правительстве на запрос издания не ответили.

В начале февраля стало известно, что «Самолёт» обратился к властям с предложением предоставить кредит в размере 50 млрд рублей в обмен на блокирующий пакет акций с правом последующего обратного выкупа. Тогда в компании объяснили инициативу необходимостью оптимизировать финансирование в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

ГК «Самолёт» является крупнейшим застройщиком жилья в России по объему текущего строительства. Согласно финансовой отчетности по международным стандартам за первое полугодие 2025 года, скорректированный чистый долг группы за вычетом денежных средств и средств на счетах эскроу составил 350,9 млрд рублей.

