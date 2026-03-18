ФНС усилила контроль за доходами россиян на зарубежных счетах — под проверки попадают даже суммы до 500 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба усилила контроль за доходами россиян на зарубежных счетах в рамках автоматического обмена финансовой информацией с другими странами. Об этом Forbes рассказали представители крупных юридических и консалтинговых компаний. По их словам, налоговые органы начали массово проверять не только крупные поступления, но и сравнительно небольшие доходы, до которых раньше «не доходили руки».

Речь идет о механизме автоматического обмена данными, который формально действует с 2018 года, но активно применяться в отношении физических лиц начал только сейчас. ФНС анализирует все виды доходов — проценты по вкладам, дивиденды, купоны, прибыль от продажи активов — и сопоставляет эти сведения с налоговыми декларациями и валютной отчетностью. В результате формируется практически полная картина финансовой активности налогоплательщика за рубежом, а скорость проверок заметно выросла.

Усиление контроля связано в том числе с внедрением технологий анализа данных, включая машинное обучение и инструменты Big Data. Благодаря этому проверки приобретают массовый и алгоритмический характер. Если раньше запросы в основном касались владельцев крупных состояний, то теперь внимание уделяется практически всем категориям налогоплательщиков, вне зависимости от суммы дохода.

Сейчас Россия обменивается финансовой информацией с 71 государством и 9 территориями. В этот список входят популярные у россиян юрисдикции, такие как Казахстан, Армения, Турция, Израиль, Таиланд, ОАЭ. При этом в перечне отсутствуют некоторые страны, куда также активно переезжали россияне, — например, Грузия и Сербия. Нет в списке и стран ЕС, а также США.

Данные о зарубежных доходах поступают в ФНС с детализацией по типам операций и автоматически распределяются по территориальным инспекциям. Если налоговая обнаруживает расхождения с поданными декларациями, налогоплательщику направляют требование пояснить ситуацию и подать уточненную отчетность с доплатой налога. По словам экспертов, теперь такие уведомления могут приходить даже при относительно небольших суммах — например, менее 500 тысяч рублей.

В зоне риска — как налоговые резиденты России, не задекларировавшие счета и доходы за рубежом, так и те, кто допустил ошибки в отчетности. Проблемы могут возникнуть и из-за неточностей со стороны иностранных банков, передающих данные. В отдельных случаях внимание налоговой могут привлечь даже операции, не связанные напрямую с доходом, например, переводы собственных средств между счетами или возврат депозитов.

Представитель ФНС заявил Forbes, что анализ зарубежных доходов — обычная часть налогового контроля. По его словам, качество работы службы оценивается по доле задекларированных доходов: в 2022–2024 годах этот показатель вырос с 92% до 94%. Оставшиеся 6% налоговая служба считает «серой зоной», с которой сейчас ведется работа.

