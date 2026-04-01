Япония впервые разрешила совместную опеку над детьми после развода

В Японии с 1 апреля вступили в силу поправки к Гражданскому кодексу, впервые разрешившие совместную опеку над детьми после развода. До этого единственным вариантом оставалась единоличная опека одного из родителей — норма, не менявшаяся со времен принятия кодекса в 1898 году, сообщает Asahi Shimbun.

Согласно новым правилам, при расторжении брака родители могут договориться между собой — выбрать совместную опеку или оставить единоличную. Если договориться не удается, окончательное решение принимает семейный суд, исходя из интересов ребенка. При совместной опеке ключевые вопросы — смена места жительства, выбор учебного заведения — требуют согласия обоих родителей. Повседневные решения, а также решения в экстренных ситуациях, например в случае неотложной операции, каждый родитель может принимать самостоятельно.

Смена формы опеки доступна и тем, кто уже развелся до вступления закона в силу: бывшие супруги вправе обратиться в семейный суд с соответствующим заявлением. Вместе с тем в случаях домашнего насилия или угрозы причинения вреда ребенку суд обязан назначить единоличную опеку. Также будет отказано в переходе к совместной опеке, если один из родителей длительное время без уважительной причины уклонялся от уплаты алиментов.

Одновременно закон вводит систему законных алиментов: родитель, с которым живет ребенок, теперь вправе требовать с другого родителя 20 тысяч иен ($125) в месяц на каждого ребенка, даже без заключения соглашения при разводе. Эта норма распространяется только на разводы, оформленные с 1 апреля. При этом для взыскания долгов по алиментам вводится механизм законного залога. Для его оформления достаточно письменного соглашения между родителями — без нотариального заверения, как того требовал прежний закон. Несмотря на реформу, правозащитники сохраняют обеспокоенность: семейные суды, по их мнению, могут оказаться не готовы к достаточно точной оценке рисков домашнего насилия.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 января 2023 года число граждан страны рекордно сократилось во всех 47 префектурах одновременно впервые за все время ведения статистики — на фоне рекордно низкой рождаемости и роста числа иностранцев, превысившего 3 млн человек.