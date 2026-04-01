В каналы региональных властей в Max перешла лишь небольшая часть аудитории Telegram ко дню его блокировки — исследование

The Insider и Центр Кирилла Парубца изучили, как российские государственные структуры и провоенные блогеры готовились к блокировке Telegram, запланированной на 1 апреля 2026 года. Исследование охватило официальные каналы ведомств и региональных властей во всех субъектах РФ, доступные в системе мониторинга IONA Flow. Согласно этим данным, переход в Max фактически провалился: к назначенному дню аудитория государственных каналов в новом мессенджере остается ничтожно малой по сравнению с Telegram.

Среди ведомств наиболее полно представлены силовые и надзорные структуры: прокуратуры открыли каналы в 86 из 89 регионов, МЧС — в 88. Хуже обстоит дело у правительств субъектов РФ и МВД: по 62 и 58 регионов соответственно. Наибольший провал — в судебной системе: здесь в Max действуют лишь 14 каналов судов по всей стране, включая Конституционный и Верховный суды.

Там, где каналы все же созданы, их аудитория остается очень небольшой. Прокуратуры набрали по 200–300 подписчиков. Для сравнения: Telegram-каналы региональных правительств в среднем насчитывали до 20–30 тысяч подписчиков.

Большинство ведомств при этом продолжали активно вести Telegram вплоть до последнего момента. Верховный суд публиковал материалы 31 марта, региональные правительства — накануне предполагаемой блокировки.

Провоенные блогеры освоили Max активнее чиновников, однако и среди них переход оказался неполным. Один из самых популярных провоенных каналов «Рыбарь» набрал в Max около 161 тысячи подписчиков против примерно 1 млн 155 тысяч в Telegram. У остальных военкоров картина похожая: «WarGonzo» — около 75 тысяч в Max против 700 тысяч в Telegram, «Сладков» — 116 тысяч против 711 тысяч. Последние публикации в Max у обоих датированы 28 марта, тогда как в Telegram они писали 31-го.

В исследовании делается вывод, что, несмотря на административное давление, Max к моменту предполагаемой блокировки не стал реальной альтернативой Telegram ни для государственных структур, ни для медиа. Большинство участников рынка продолжают ориентироваться на Telegram как на основную площадку.

Ранее в пресс-службе Telegram заявили в разговоре с The Insider, что не могут подтвердить информацию о переговорах с Россией и возможном восстановлении работы мессенджера, и отметили, что право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова являются фундаментальными и не могут быть предметом каких-либо переговоров.