Новости

Испанская полиция обнаружила сеть туннелей между Марокко и испанским эксклавом — по ним перевозились наркотики

The Insider
Национальная полиция Испании обнаружила систему туннелей, использовавшуюся для контрабанды гашиша из Марокко в испанский эксклав Сеута, расположенный на африканском берегу Гибралтара, — и далее в Европу. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. 

Организацию контрабандистов, по мнению полицейских, возглавляли два человека: один, арестованный еще 26 марта, проживал в Марокко — он проектировал туннели и отвечал за них, другой жил в Сеуте — он обеспечивал поставки наркотиков, заключал сделки. Обнаруженная система туннелей состояла из трех частей — ведущей в глубину шахты, камеры, где хранились упаковки гашиша, и длинного горизонтального прохода. Туннель был снабжен системой блоков, рельсов и вагонеток для того, чтобы поднимать и перемещать большие партии наркотиков. Вход в туннель был скрыт за промышленным холодильником в здании склада. Во время полицейской операции, которая проходила одновременно в Сеуте, Андалусии и Галисии, было арестовано 27 человек, изъято более 17 тонн наркотиков, €1 430 тысяч наличными, 66 устройств связи и 15 автомобилей класса люкс. 

В пресс-релизе также говорится, что операция по пресечению контрабанды гашиша через Сеуту в Европу началась еще в феврале 2025 года. В течение года правоохранителям удалось изъять несколько крупных партий гашиша. В ходе расследования выяснилось, что наркотики переправляют с помощью скоростных катеров, в том числе по реке Гвадалквивир. 

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

