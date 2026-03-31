Национальная полиция Испании обнаружила систему туннелей, использовавшуюся для контрабанды гашиша из Марокко в испанский эксклав Сеута, расположенный на африканском берегу Гибралтара, — и далее в Европу. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

Организацию контрабандистов, по мнению полицейских, возглавляли два человека: один, арестованный еще 26 марта, проживал в Марокко — он проектировал туннели и отвечал за них, другой жил в Сеуте — он обеспечивал поставки наркотиков, заключал сделки. Обнаруженная система туннелей состояла из трех частей — ведущей в глубину шахты, камеры, где хранились упаковки гашиша, и длинного горизонтального прохода. Туннель был снабжен системой блоков, рельсов и вагонеток для того, чтобы поднимать и перемещать большие партии наркотиков. Вход в туннель был скрыт за промышленным холодильником в здании склада. Во время полицейской операции, которая проходила одновременно в Сеуте, Андалусии и Галисии, было арестовано 27 человек, изъято более 17 тонн наркотиков, €1 430 тысяч наличными, 66 устройств связи и 15 автомобилей класса люкс.

В пресс-релизе также говорится, что операция по пресечению контрабанды гашиша через Сеуту в Европу началась еще в феврале 2025 года. В течение года правоохранителям удалось изъять несколько крупных партий гашиша. В ходе расследования выяснилось, что наркотики переправляют с помощью скоростных катеров, в том числе по реке Гвадалквивир.