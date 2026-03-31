Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

219

 

 

 

 

 

Новости

Генпрокуратура признала «нежелательным» американский университет Тафтса

The Insider
Иллюстрация к материалу

Российская Генпрокуратура признала «нежелательной» деятельность американского частного университета Тафтса и входящей в его состав Школы права и дипломатии имени Флетчера. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. 

Учебные учреждения обвинили в распространении «антироссийской пропаганды», а также поддержке ЛГБТ-сообщества якобы с целью «разрушения традиционных семейных и нравственных ценностей россиян». 

«Открыто выражая солидарность с киевским режимом, учреждения целенаправленно проводят различные мероприятия, на которых транслируют искаженные и недостоверные сведения о России. Провокационная информационная политика университета и школы призвана подорвать доверие населения к руководству страны, правоохранительным органам и Вооруженным Силам РФ, создать условия для развития протестных настроений и радикализации общества», — говорится в пресс-релизе. 

Университет Тафтса расположен в штате Массачусетс. Школа права и дипломатии имени Флетчера является его частью, это одна из престижных высших школ, которая предлагает программы в области международных отношений. В марте 2022 года Школа объявила о разрыве академических отношений с МГИМО и ВШЭ. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте