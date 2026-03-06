Признание университета в Беркли «нежелательной» организацией может затронуть научные проекты с участием России — российский ученый

Решение Министерства юстиции Российской Федерации признать Калифорнийский университет в Беркли «нежелательной» организацией может негативно сказаться на отечественной науке, поскольку между российскими исследователями и этим вузом сохраняется активное научное сотрудничество. Об этом рассказал The Insider российский ученый на правах анонимности.

Он отметил, что российские научные организации участвуют вместе с Беркли в ряде международных проектов. В частности, Курчатовский институт совместно с американским университетом задействован в эксперименте CUPID, который направлен на поиск редких ядерных распадов.

Кроме того, в разных научных областях с университетом Беркли сотрудничают Физико-технический институт имени Иоффе, Московский институт теплотехники, Российская академия наук, Уральский федеральный университет и другие научные учреждения.

Физик Андрей Ростовцев, один из основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет», написал в Facebook, что в сотрудничестве с этой «нежелательной» для Минюста организацией российские ученые реализуют множество научных проектов. Например:

ученые Физико-технического института имени Иоффе участвуют в партнерстве ZTF, в рамках которого исследуют послесвечение гамма-всплесков (GRB): эти наблюдения помогают лучше понять природу одних из самых мощных и энергичных явлений во Вселенной;

в Институте ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ проводят гелиосейсмологические наблюдения высокого разрешения: они позволяют ученым получать трехмерные данные о внутреннем строении Солнца и изучать сложные физические процессы, происходящие в его недрах;

исследователи Института космических исследований РАН занимаются изучением активных ядер галактик, приливных астрофизических явлений и сверхъярких вспышек сверхновых;

совместные исследования ведутся и в области биологии: например, гриб Pluteus leoninus изучается при участии лаборатории молекулярной генетики Югорского государственного университета;

в астрономии ученые Государственного астрономического института имени Штернберга наблюдают субнептуновые экзопланеты, изучая характеристики планетных систем за пределами Солнечной системы;

параллельно специалисты научных центров Урала и Сибири исследуют морфологию собак раннего голоцена, анализируя происхождение и эволюцию домашних животных;

в области биомедицины сотрудники Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ работают над технологиями доставки лекарств с использованием магнитных наночастиц;

фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц ведутся и в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна), где ученые участвуют в международном эксперименте ATLAS на Большом адронном коллайдере.

Таким образом, российские научные коллективы остаются вовлеченными в широкий спектр международных исследований — от космических наблюдений до биомедицинских технологий и экспериментов в физике высоких энергий, резюмирует Ростовцев.

Минюст ранее внес университет Беркли и Российско-американскую научную ассоциацию в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Такой статус предполагает запрет на их деятельность в стране и уголовную ответственность за участие в работе подобных организаций.