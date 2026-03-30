Путин своим указом передал «Ростеху» акции Ростовского оптико-механического завода

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» акций Ростовского оптико-механического завода в качестве имущественного взноса государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в собственность госкорпорации передадут 23 600 346 обыкновенных и 598 752 привилегированные акции типа «А» публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», находящиеся в федеральной собственности.

Решение принято по предложению правительства в рамках закона о госкорпорации «Ростех».

Кроме того, правительству поручено передавать «Ростеху» и акции дополнительных выпусков завода, если они будут зарегистрированы до завершения этой процедуры.

Ростовский оптико-механический завод в Ярославской области — одно из ведущих российских промышленных стратегических предприятий по разработке, серийному производству и ремонту оптико-механических и оптико-электронных комплексов, приборов специального и гражданского назначения.

16 марта Путин своим указом разрешил «Ростеху» и другим госкорпорациям скрывать данные из отчетности. 

«Ростех» — это государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции и один из ключевых поставщиков оружия российской армии. Его глава Сергей Чемезов — давний соратник Владимира Путина. 

