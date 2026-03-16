Путин своим указом разрешил «Ростеху» и другим госкорпорациям скрывать данные из отчетности

Владимир Путин 16 марта подписал указ N 159, который вносит изменения в два действующих документа о праве компаний закрывать корпоративную информацию. Указ вступил в силу в день подписания.

Прежде всего, режим закрытости официально распространен на государственные корпорации. Это отдельная организационно-правовая форма: госкорпорации не являются хозяйственными обществами (АО или ООО), их обязанность раскрывать отчетность вытекает не из корпоративного законодательства, а из закона о некоммерческих организациях и специальных законов о каждой конкретной корпорации. Поэтому прежний механизм засекречивания на них не распространялся и для них в новом указе прописана отдельная норма. Например, за «Ростехом» прямо закрепляется право самостоятельно решать, какую часть обязательного годового отчета публиковать на своем сайте.

Второе изменение расширяет перечень законов, под действие которых подпадает механизм засекречивания. К уже существующим основаниям — законам об акционерных обществах, рынке ценных бумаг, консолидированной финансовой отчетности и инсайдерской информации — добавлен закон «О естественных монополиях».

Это означает, что компании из президентского перечня, одновременно являющиеся субъектами естественных монополий (в частности, кроме «Ростеха», это «Газпром», «Транснефть» и РЖД), получают возможность не раскрывать регуляторную информацию, которую раньше они были обязаны публиковать именно как монополии. В этот перечень входят данные об инвестиционных программах и тарифах. До сих пор закон прямо запрещал относить эти сведения к коммерческой тайне.

Режим ограниченного раскрытия корпоративной отчетности Путин ввел в ноябре 2023 года — изначально он действовал для 46 компаний. Затем перечень неоднократно расширялся и к настоящему времени включает около 120 структур, в том числе «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», Газпромбанк и крупные оборонные предприятия.

По данным расследования The Insider, секретное подразделение российской разведки Центр 795, созданное для убийств и похищений за рубежом, базируется в парке «Патриот» в Кубинке и использует инфраструктуру концерна «Калашников», входящего в «Ростех». Его создание и финансирование связано с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым, другом и бывшим сослуживцем Путина по КГБ.