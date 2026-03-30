15 тысяч курьеров в столице отстранили от работы «из-за несоответствия московским стандартам» — заммэра по транспорту

Порядка 15 тысяч московских курьеров потеряли работу из-за «несоответствия стандартам». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов в интервью газете «Коммерсантъ».

Так Ликсутов прокомментировал единый стандарт работы и ограничения для доставщиков — в частности, инициативу запретить им ездить по тротуарам.

Он напомнил, что в 2024 году в Москве был введен единый стандарт работы курьеров, который включает требования к внешнему виду, состоянию транспорта и сумок:

«Соблюдение документа контролируют службы доставки. Уже сегодня мы передаем им данные с камер, и если курьер одет не по правилам, если у него грязный велосипед, нет номера на сумке, то компании принимают меры».

На вопрос «Ъ», нужно ли создавать для жителей Москвы отдельный канал связи для отправки жалоб на курьеров, Ликсутов ответил, что горожане уже отправляют жалобы в различные ведомства:

«Если обращение приходит к нам, мы проверяем информацию через свои системы, отправляем данные в службы доставки, требуя от них отработать жалобу и принять меры. Многих нарушителей, к примеру, после проверки заставляют пройти еще раз обучение правилам вождения, некоторых вообще отчисляют из курьеров. Мы их исключаем из своих баз данных, и они больше не могут получить заказ. На сегодня уже 15 тысяч курьеров перестали ими быть из-за несоответствия московским стандартам».

Что конкретно имеется в виду под «московскими стандартами», заммэра не пояснил. Он добавил лишь, что в мэрии города «разделяют справедливое возмущение» горожан «грубыми нарушениями и некорректным поведением» некоторых курьеров.

Сейчас, по данным чиновников, в Москве работает 125 тысяч сотрудников курьерских служб. Это на 25 тысяч больше, чем в 2024-м.

Единый стандарт для работы курьеров был введен в апреле 2024 года. Помимо требований к внешнему виду доставщиков, состоянию их транспорта и сумок, он также обязывал их получать цифровой профиль, в котором они бы проходили верификацию, а также обучение знанию основ безопасного вождения.

Межрегиональная ассоциация курьерских служб тогда называла часть этих требований избыточными. В Ассоциации утверждали, что малому бизнесу будет сложно соблюдать все эти требования за свой счет.