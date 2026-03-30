Ликсутов: Власти Москвы планируют расчистить дворы от автомобилей. Вероятными целями станут вторые-третьи машины в семье

Столичные власти планируют упорядочить парковку во дворах и сократить количество автомобилей, которые фактически не используются. Об этом сообщил «Коммерсанту» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, около трети машин, стоящих во дворах, не выезжают и используют двор как «место отстоя». В первую очередь изменения могут затронуть такие автомобили — чаще всего речь идет о вторых или третьих машинах в семье, а также о неисправном транспорте:

«То есть это фактически место отстоя для второй-третьей машины в семье, которая по каким-то причинам вообще не ездит или неисправна. Зачастую припаркованные надолго машины мешают жителям двора, в том числе другим автовладельцам».

В мэрии отмечают, что длительно припаркованные автомобили создают проблемы для других жителей: мешают проезду экстренных служб, ухудшают обзор и повышают риск ДТП. По данным властей, ежегодно во дворах происходят сотни аварий, в том числе с пострадавшими.

Расчистка дворов станет частью программы «Мой комфортный двор», в рамках которой власти анализируют загрузку парковочных мест, выявляют машины, которые долго не используются, и вместе с жителями принимают решения о реорганизации пространства.

Речь может идти как о перераспределении парковок, так и о строительстве дополнительных паркингов в районах с дефицитом мест. При этом, как подчеркнул Ликсутов, изменения будут проводиться постепенно и с учетом мнения жителей. Программа рассчитана на срок до десяти лет.